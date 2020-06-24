Sağlık Bakanı Koca: İkinci dalgayı yaşamıyoruz

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bugünkü hayatımız tedbirlere bağlı kalarak planlarımızı uygulayacağımız bir hayattır.

Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz. Tüm hayatın önünü açmaya devam edeceğiz.

Bu yaz günlerinin aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var.

MASKE UYARISI

Ağız ve butun yoluyla bulaşan virüs maske kullanmamızı zorunlu kılıyor. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Ortak alanlarda herkesi bu kurala uymaya davet ediyoruz. Bankta denize karşı yalnız oturuyorsak maske elbette gerekli değildir.

Dünyadaki vaka sayıları bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor. Maske tüm Türkiye'nin ortak sorumluluktur. Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır. Bu havada maske kullanmak kolay değil, lütfen sıcaklara yenilmeyelim.

"YAZIN VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALMADI"



Yaz aylarında virüsün yayılma hızında azalma olmadı. Büyüklerimiz virüse karşı hale risk grubundadır.



Sınav günü okul girişlerindeki yığılmaların daha az olacağını umuyoruz. Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir.

BUGÜNKÜ VAKA SAYILARI

Son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti, bin 386 kişi de iyileşti.

Bugün 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, bin 386 kişi ise iyileşti.

Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor

"VEFAT EDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 74'E YÜKSELDİ"

Vefat edenlerin yaş ortalaması 74'e kadar yükseldi. Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar

İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz.

Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük.

"YENİ KISITLAMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı.



AŞI ÇALIŞMALARI



Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor. Rusya ve Çin'le klinik çalışmayı birlikte yapma noktasında genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile daha ilerideyiz.

Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim.

65 yaş üstü için mevcut tedbirler sürecek.

Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.