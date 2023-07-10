Sağlık Bakanı Koca: Selde yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketiyle ilgili acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını, Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını bildirdi. Öte yandan Bakan Koca, 4 yaralıdan 2'sinin tedavisinin devam ettiğini 2 kişinin de taburcu olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Selde yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor
Bartın
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu

Haberi Görüntüle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ve 'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Koca, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleriyle hastanelere 68 vakanın nakil olduğunu bildirdi.

Koca, "Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK'TAKİ SEL

Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını aktaran Koca, başvurular arasında selden etkilenen hastanın bulunmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. Bir hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...