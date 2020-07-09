Sağlık Bakanı: Okullar için hibrit bir takım yöntemler önerilebilir (hibrit eğitim modeli nedir?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Okulların açılma tarihiyle ilgili konuşan Koca, alınacak önlemlerle ilgili "hibrit birtakım yöntemler önerilebilir" dedi. Peki, hibrit nedir? Hibrit eğitim modeli nasıl uygulanır?

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 10:00

Sağlık Bakanı: Okullar için hibrit bir takım yöntemler önerilebilir (hibrit eğitim modeli nedir?)

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Dün yapılan Corona virüs Bilim Kurulu  Toplantısı sonrasında basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde okulların açılma tarihini 31 Ağustos olarak açıklamıştı.

Okulların açılma tarihi de sorulan Fahrettin Koca "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum, 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi on-line, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir, Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulunun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur" dedi.

Peki, hibrit nedir? Bakan Koca'nın bahsettiği hibrit eğitim modeli nasıl uygulanır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

HİBRİT NEDİR?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.

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