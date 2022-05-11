Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 11 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 711 oldu.

Haberler 11.05.2022 - 21:24

Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.


Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...