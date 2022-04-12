Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 12 Nisan 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 152 oldu.

Haberler 12.04.2022 - 21:11

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı tarafından 'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı. 12 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 635 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 oldu. Bir günde toplam 191 bin 026 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 152 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 257 bin 592’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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