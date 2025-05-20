Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında başvuru sürecini resmen başlattı. Bu kapsamda, tıp fakültesinden mezun olan pratisyen tabipler ile uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman tabipler, kura sürecine katılım sağlayabilecekler. Ancak kuraya dahil edilebilmeleri için, diplomalarının ve tescil belgelerinin en geç 29 Mayıs 2025 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na eksiksiz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor.



Bu tarih itibarıyla belgelerini teslim eden adaylar, 123. Dönem DHY Kurası'na dahil edilerek, kamu hizmetine atanma hakkı kazanmak üzere değerlendirmeye alınacak. Süreç, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek ve kura sonuçları yine aynı sistem üzerinden ilan edilecek.



Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası, mezuniyet sonrası hekimlerin kamu sağlık kurumlarında görevlendirilmesini amaçlayan yasal bir zorunluluk niteliği taşıyor. Bu nedenle adayların başvuru takvimine dikkat etmeleri, gerekli belgeleri zamanında teslim etmeleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.