Sağlık Bakanlığı 13 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı
Türkiye'nin 13 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.
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