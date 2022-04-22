Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı
Türkiye'nin 22 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 693 oldu.
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