Sağlık Bakanlığı 15 sağlık uzman yardımcısı alacak (Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları)

Sağlık Bakanlığı "Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Duyurusu) paylaştı. Yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 15 (on beş) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır." denildi. BAŞVURU TARİHİ: Adaylar başvurularını 09 – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,



En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,



ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,



Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.