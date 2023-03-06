Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı)

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 42 bin 500 personel için alımlar bekleniyor. Toplamda 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve 42 bin 500 personel işe alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?



42 BİN 500 PERSONEL ALINACAK



Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti.



Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.