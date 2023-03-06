Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı)

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için tarih araştırmaları sürüyor. İki etap üzerinden tamamlanacak olan personel alımının 2. alımları için başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağılımı sonrasında, başvuru kılavuzu belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı)

2. personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 42 bin 500 personel için alımlar bekleniyor. Toplamda 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve 42 bin 500 personel işe alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

42 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti.

Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı) - 1

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, şartları gibi bilgiler yer alacak.

İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

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