Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? 42 bin 500 personel alımı için geri sayım

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.



15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.



Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.



BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?



ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak.



İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.