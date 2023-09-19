Sağlık Bakanlığı 2023/ 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında süre uzatım kararı: Başvurular ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.

Başvuruları 18 Eylül'de sona erecek atamalarla ilgili yeni bir karar alındı. Son başvuru süresinin 20 Eylül 2023 Çarşamba saat 18.00’ e kadar uzatılması uygun görüldü.