Sağlık Bakanlığı 2023/ 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında süre uzatım kararı: Başvurular ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.
Başvuruları 18 Eylül'de sona erecek atamalarla ilgili yeni bir karar alındı. Son başvuru süresinin 20 Eylül 2023 Çarşamba saat 18.00’ e kadar uzatılması uygun görüldü.
DUYURUNUN AYRINTILARI
Yayımlanan duyuruda; "11.09.2023 tarihinde Resmî Gazetenin 32306 sayısında yayınlanan 2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 18 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir.
İlanda 18 Eylül 2023 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 20 Eylül 2023 Çarşamba saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." denildi.
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