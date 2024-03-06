Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları uzatıldı: Başvuru için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvurularıyla ilgili "süre uzatım" ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, ilk atama kuraları 4 gün uzatıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları uzatıldı: Başvuru için son gün ne zaman?

, 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru süresinin 8 Mart tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. 

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları uzatıldı: Başvuru için son gün ne zaman? - 1

Yayımlanan ilanda; "28.02.2024 tarihinde Resmî Gazetenin 32474 sayısında yayınlanan 2024 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Kurasına ait ilan metninde başvuruların 4 Mart 2024 tarihinde saat 18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir.

İlanda 4 Mart 2024 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 8 Mart 2024 Cuma saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...