Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları uzatıldı: Başvuru için son gün ne zaman?

Yayımlanan ilanda; "28.02.2024 tarihinde Resmî Gazetenin 32474 sayısında yayınlanan 2024 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 4 Mart 2024 tarihinde saat 18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir.



İlanda 4 Mart 2024 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 8 Mart 2024 Cuma saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

