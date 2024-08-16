Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kura sonuçları açıklandı: Kura sonucu yerleşenlerin isimleri paylaşıldı

EVRAK TESLİMİ HAKKINDA



Atamaya esas evrakların son teslim tarihi 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 18.00 olarak belirlendi. Başvurularını ve evrak teslimlerini bu tarihe kadar tamamlamayan adaylar, atama sürecine dahil edilemeyecek.