Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kura sonuçları açıklandı: Kura sonucu yerleşenlerin isimleri paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası ilan metni ve münhal kadroları geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Kura sonucu yerleşenlerin isimleri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kura sonuçları açıklandı: Kura sonucu yerleşenlerin isimleri paylaşıldı

İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama takvimini paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda yeniden atama kurası tamamlandı. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü gerçekleştirilen kuralar ardından atanan isimler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kura sonuçları açıklandı: Kura sonucu yerleşenlerin isimleri paylaşıldı - 1

EVRAK TESLİMİ HAKKINDA

Atamaya esas evrakların son teslim tarihi 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 18.00 olarak belirlendi. Başvurularını ve evrak teslimlerini bu tarihe kadar tamamlamayan adaylar, atama sürecine dahil edilemeyecek.

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