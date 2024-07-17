Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kurası takvimini paylaştı: Yeniden atama başvuru ve kura tarihi

Açıklamaya göre, 16 Temmuz'da başlayan tercih başvuruları 22 Temmuz 2024 saat 18:00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.

YENDİEN ATAMA KURA TARİHİ

Başvuru değerlendirme sonuçları, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilecek. İtiraz sonuçları, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Atama kurası ise 15 Ağustos 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek.