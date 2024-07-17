Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kurası takvimini paylaştı: Yeniden atama başvuru ve kura tarihi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası ilan metni ve münhal kadroları yayımladı. İlanda başvuru ve kura tarihine yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kurası takvimini paylaştı: Yeniden atama başvuru ve kura tarihi

İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) takvimini paylaştı. Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Açıklamaya göre, 16 Temmuz'da başlayan tercih başvuruları 22 Temmuz 2024 saat 18:00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı yeniden atama kurası takvimini paylaştı: Yeniden atama başvuru ve kura tarihi - 1

YENDİEN ATAMA KURA TARİHİ

Başvuru değerlendirme sonuçları, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilecek. İtiraz sonuçları, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilecek. kurası ise 15 Ağustos 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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