Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 21 Nisan 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 964 oldu.

Haberler 21.04.2022 - 20:56

Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Günlük corona virüs tablosu...



Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...