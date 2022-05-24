Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı (Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğu kalktı mı?

Türkiye'nin 24 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 136 bin 332 test yapıldı, bin 304 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 6 olarak açıklandı.

Haberler 24.05.2022 - 21:06

Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı (Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğu kalktı mı?

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Sağlık Bakanlığı tarafından 'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.

24 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 304 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Bir günde toplam 136 bin 332 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 184 olarak kaydedildi.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ŞARTI KALKTI MI?

Vaka sayısı 2 günün ardından tekrar binin üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı sürecek.

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