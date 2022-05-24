Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı (Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğu kalktı mı?

Haberler 24.05.2022 - 21:06
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.
24 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 304 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Bir günde toplam 136 bin 332 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 184 olarak kaydedildi.
TOPLU TAŞIMADA MASKE ŞARTI KALKTI MI?
Vaka sayısı 2 günün ardından tekrar binin üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı sürecek.
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