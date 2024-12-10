Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip istihdam edilecek. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri alınacak.
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