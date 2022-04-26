Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı
Türkiye'nin 26 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 425 oldu.
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