Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 28 Nisan 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 253 testte 2 bin 256 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haberler 28.04.2022 - 21:53

Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 253 testte 2 bin 256 vaka tespit edildi. Coronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 817 bin 45, 2'nci dozda 53 milyon 32 bin 270 ve 3'üncü dozda 27 milyon 744 bin 848 olmak üzere 147 milyon 482 bin 673 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. (DHA)

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