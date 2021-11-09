Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli ataması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 14:10 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 14:20

Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli ataması yapacak

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toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'na 40 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum.

Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı  kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı.

40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, yayınlanacak atama takvimi ile ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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