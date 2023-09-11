Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusu)

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı olmak üzere kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacağını duyurdu. "2023 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

İLAN METNİ" ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı.



BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular,12 Eylül 2023 Salı – 18 Eylül 2023 (saat 18.00'e kadar) tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak. KURA TARİHİ Atama kurası ilanına göre, kura sonuçları 10 Ekim 2023 tarihinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek