Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusu)

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusu)

, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı olmak üzere kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacağını duyurdu. "2023 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
İLAN METNİ" ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı. 

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusu) - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular,12 Eylül 2023 Salı – 18 Eylül 2023 (saat 18.00'e kadar) tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak. 

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusu) - 2

KURA TARİHİ

kurası ilanına göre, kura sonuçları 10 Ekim 2023 tarihinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek

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