Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (Personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Sağlık Bakanlığı personel alımı için binlerce aday 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ise yapılacak olan kuranın ardından açıklanacak. Peki, atama kurası ne zaman yapılacak?

ntv.com.tr 28.09.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 11:03

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? (Personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?)

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8-14 Eylül tarihlerinde alınan başvuruların değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre kura çekimi 30 Eylül Perşembe 2021 tarihinde yapılacak.

Yapılacak kuranın yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 30 Eylül’de yapılacak olan kuranın ardından açıklanacak.

Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar.

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