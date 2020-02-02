Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dünyayı etkileyen salgına karşı 6.kez toplandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 6.toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor.

Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun altıncı toplantısında hem dünyadaki hem de Türkiye'deki corona virüsüne karşı alınan önlemlerin ve son durumunun ele alması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu altıncı toplantısını da diğer toplantıları gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan etmiş olduğu yol haritası üzerinden gerçekleştirecek.



Yarın başlayacak okullarda da nasıl önlem alınması gerektiği hakkında konuların ele alınması ve beraberinde Fahrettin Koca'nın saat 15.00'te açıklama yapması bekleniyor.

Vuhan'dan getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren 62 kişinin son durumu hakkında da toplantının ardından bilgi verilmesi ön görülüyor.