Sağlık Bakanlığı bütçesi komisyonda: Muhalefetten bebek kıyafetleriyle protesto

Meclis 'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi'nin ölümüne neden olan bebekler yüzünden protesto etti. Milletvekilleri, masalarının üzerine bebek kıyafetleri, patikler ve şırangalar koydu.

Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil." ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun selamlamada sıcak tavrına "İstifa" ifadeleri ile tepki gösterildi.

MEMİŞOĞLU: ÇÜRÜK ELMA OPERASYONU

Memişoğlu tepkilere yönelik "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'. Çetenin adı ise 'İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'dir." dedi.

İdari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerini açıklayan Memişoğlu, "Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda uygulamaya alıyoruz." dedi.