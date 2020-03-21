Sağlık Bakanlığı corona virüs önlemlerini artırdı

Corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 10:37

corona sağlık.jpg

İlişkili Haberler

YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için corona virüs kararı

YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için corona virüs kararı

Prenses Beatrice'in düğününe corona virüs engeli

Prenses Beatrice'in düğününe corona virüs engeli

Kolonya ve sirke alışverişte liste başı oldu

Kolonya ve sirke alışverişte liste başı oldu

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...