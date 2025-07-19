Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" kampanyası başlattı

Tütün kullanımı, Türkiye’de ve dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olarak biliniyor. Akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok hastalığın sebepleri arasında ilk sırada tütün ve tütün ürünleri kullanımı yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının yaptığı bir çalışmaya göre, 2023 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanımı yüzde 34,8. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına yeniden ivme kazandırmak için "Dumansız Türkiye" kampanyası başlattı.

"Dumansız Türkiye" vizyonu temelinde hazırlanan "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2024-2028" belgesi ile tütün ürünü kullanımı ve buna bağlı sorunları ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarmak, gençler başta olmak üzere toplumu korumak için birçok çalışma planlananarak, uygulanıdı. Bu yıl yapılan iller arası çapraz denetimlerde 40 bin 266 denetim yapılarak, 3 bin 718 ihlal tespit edildi.