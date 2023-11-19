Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular geride kaldı şimdi ise sonular gündemde. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde İş Kurumunun () "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.

KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Kura çekimi işlemleri Ankara’da gerçekleştirilecek.

tarafından İŞKUR aracılığıyla başlatılan 216 kişilik engelli işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İllere göre Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu.

Kura çekimleri 28 Kasım Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

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