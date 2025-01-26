Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı
2025 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kura başvuruları alınmaya başlandı. Yayımlanan takvimle Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 1. dönem 663- 45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuru ve kura takvimi yayımlandı. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştirecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ
Yayımlanan takvim doğrultusunda başvurular, 24 Ocak 2025 – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları 19 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. Yapılan açıklamada; "Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 19 Şubat 2025 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir." denildi.
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