Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı

2025 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kura başvuruları alınmaya başlandı. Yayımlanan takvimle Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı

2025 yılı 1. dönem 663- 45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuru ve kura takvimi yayımlandı. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştirecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

Yayımlanan takvim doğrultusunda başvurular, 24 Ocak 2025 – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak. 

Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı - 1

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

eş durumu tayin sonuçları 19 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. Yapılan açıklamada; "Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 19 Şubat 2025 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir." denildi. 

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...