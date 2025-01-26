Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuç tarihi açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları 19 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. Yapılan açıklamada; "Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 19 Şubat 2025 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir." denildi.