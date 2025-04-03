Sağlık Bakanlığı eş mazereti atama kurası ne zaman? 122. Dönem DHY kura takvimi
122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ilan metni paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, eş ve sağlık mazereti başvuruları 07.04.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı eş mazereti nedeniyle atamalar ne zaman?
İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ VE SAĞLIK MAZERETİ KURA TAKVİMİ
2 Mayıs 2025: "Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası" ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı
2 Mayıs 2025 Cuma – 6 Mayıs 2025: Entegre Kurumsal İşlem Platformu(EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden; tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması
KURA TARİHİ: 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE
Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden(https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.
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