Sağlık Bakanlığı eş mazereti atama kurası ne zaman? 122. Dönem DHY kura takvimi

122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ilan metni paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, eş ve sağlık mazereti başvuruları 07.04.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı eş mazereti nedeniyle atamalar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı eş mazereti atama kurası ne zaman? 122. Dönem DHY kura takvimi

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı eş mazereti atama kurası ne zaman? 122. Dönem DHY kura takvimi - 1

EŞ VE SAĞLIK MAZERETİ KURA TAKVİMİ

2 Mayıs 2025: "Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası" ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı

2 Mayıs 2025 Cuma – 6 Mayıs 2025: Entegre Kurumsal İşlem Platformu(EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden; tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması

KURA TARİHİ: 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE

Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden(https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

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