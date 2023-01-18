Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Gözler ikinci kura takviminde

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin tarihler sorgulanıyor. Bakanlık tarafından ilan edilen personel alımlarında, 85 bin personel alımından 42 bin 500'ü tamamlanmıştı. Kalan 42 bin 500 kişi içinde kura çekimi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Gözler ikinci kura takviminde

tarafından yapılacak ikinci personel alımıyla ilgili tarihler sorgulanıyor. İlk etapta yapılan 30 bin personel alımının ardından bir personel alımı daha yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Gözler ikinci kura takviminde - 1

30 BİN TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...