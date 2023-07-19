Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler Bakanlıkta

Sağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurasıyla araştırmalar hız kazandı. 16 Haziran'da başlayan tercih başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Şimdi ise sonuçlar personelin gündeminde yer alıyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.



Sağlık Bakanlığı’nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edilecek.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.



BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?



Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.



Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

