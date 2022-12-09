Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Tarih belli oldu (11 bin 317 işçi alımı kuraları)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?



HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?



Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.



İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Başvuruların tamamlanması ardından adayların gündeminde kura tarihi var. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan ediliyor.



11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar noter huzurunda sabah 09.00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18.00’de sona erecek. Sonuçların ise bir gün sonra Sağlık Bakanlığı resmi adresinden yayımlanması bekleniyor.