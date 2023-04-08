Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman? (2023 Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı)

BAKAN KOCA'DAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI



Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır.



Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir.



İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."