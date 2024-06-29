Sağlık Bakanlığı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama tayin kura takvimi açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları 26 Haziran'dan itibaren başladı. Şimdi gözler son başvuru tarihinde. İşte, Sağlık Bakanlığı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvurularında son bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları devam ediyor.



Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denildi.



Yayımlanan takvime göre, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.



KAÇ TERCİH HAKKI VAR?



Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.



ATANMA KURASI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.





