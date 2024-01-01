Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman?

KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 28 Aralık 2023 Perşembe - 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 18.00'a kadar yapılacak. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 04.01.2024– 29.01.2024 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

