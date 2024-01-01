Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların belirtilen tarihte sona ermesinin ardından Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası gerçekleşecek.
KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 28 Aralık 2023 Perşembe - 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 18.00'a kadar yapılacak. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 04.01.2024– 29.01.2024 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde(https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Takvime göre Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecekt
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