Sağlık Bakanlığı: Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları tedbiren değiştirildi

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı: Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları tedbiren değiştirildi

Şehir Hastanesi'nde tahlil için alınan organ numunelerinin hatalı solüsyon nedeni ile bozulduğu iddiaları üzerine 'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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