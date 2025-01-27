Sağlık Bakanlığı: Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları tedbiren değiştirildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tahlil için alınan organ numunelerinin hatalı solüsyon nedeni ile bozulduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."