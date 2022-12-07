Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları: ÖSYM sağlık personeli alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında tamamlanan personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı (KPSS 2022/11) tercihlerinde sona gelindi ve tercih sonuçları için tarihler araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda tercih döneminin ardından sonuçlar 10 gün içinde açıklanmıştı.



Buna göre; Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

31 BİN 183 PERSONEL ALINACAK



Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.



Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

SAĞLIK PERSONELİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:



"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."