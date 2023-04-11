Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları: Personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için KPSS tercih işlemleri tamamlandı. KPSS 2023/5 tercihlerini ÖSYM üzerinden yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için tercih işlemleri ÖSYM üzerinden tamamlandı. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih işlemlemleri tamamlandı.