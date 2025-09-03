Sağlık Bakanlığı "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu" yayımladı

YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI



Yarışma sınavına katılmak isteyen adayların aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:



a) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,



c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),



ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,



d) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,



e) Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,



f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.



YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ



Yarışma sınavı 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavın ilk aşaması tüm adayların katılımıyla 12 Ekim 2025 Pazar günü 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 8/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan ilanın 7’inci maddesinde yer alan konulardan sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. Sözlü sınavın ikinci aşaması ise 14 Ekim-24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar bu aşamada; ilanın 8/b-e maddelerinde belirtilen hususlarda değerlendirmeye tâbi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.