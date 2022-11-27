Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022: Başvurular ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden, Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, personel alımı için ilk etapta 42 bin 500 kişi için başvuru kılavuzu hazırlandığını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?



BAKAN KOCA: TERCİH KILAVUZU ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ



Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz yıl, 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye kılavuz gönderilmişti. 16 Aralık 2021 tarihinde ise personel alımı ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı. Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi.



Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının kasım ayının son haftası itibariyle erişime açılması bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?



Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı ilanında, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri branşlarından alımlar gerçekleşmişti.



2022 yılı için personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat bu yılda da bu bölümlerden sağlık personellerinin alınması bekleniyor.