Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 36 bin personel istihdam edilecek

2025 yılında kamu kurumlarına yapılacak personel alımları içinde merak edilenlerden biri de Sağlık Bakanlığı oldu. Farklı branşlardan çok sayıda personel alması beklenen Sağlık Bakanlığı'nın, söz konusu alımlar için süreci ne zaman başlatacağı merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son bilgiler...



36 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK



Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı.



Resmi Gazete'de yer alan karar uyarınca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.



İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.



PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.



2024 yılında yapılan duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.



Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.



