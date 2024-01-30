Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu mu? 35 bin personel alımında son durum

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.