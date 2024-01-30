Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu mu? 35 bin personel alımında son durum

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 35 bin personel alımı duyurusu ardından branş dağılımı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu mu? 35 bin personel alımında son durum

bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu mu? 35 bin personel alımında son durum - 1

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu mu? 35 bin personel alımında son durum - 2

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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