Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvuruları, 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşmilşti.

Başvuru değerlendirme sonuçları ise PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 18:00'da açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



Kura çekimi tarihi 2 Aralık 2021 Perşembe günü olarak belirlendi. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.