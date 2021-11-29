Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Haberler 29.11.2021 - 13:35

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?

tarafından 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvuruları, 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşmilşti.

Başvuru değerlendirme sonuçları ise PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 18:00'da açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kura çekimi tarihi 2 Aralık 2021 Perşembe günü olarak belirlendi. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

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