Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi başladı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart Pazartesi tarihi itibariyle tamamlandı.

Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura çekimi bugün 09.00 - 18.00 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.