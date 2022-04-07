Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklanıyor (Sağlık Bakanlığı kura çekimi nereden izlenir?)

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart Pazartesi tarihi itibariyle tamamlandı.

Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi dün 09.00 - 18.00 tarihleri arasında gerçekleşti.

Adana ili ile başlayan kura çekilişi il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.

7 Nisan'da (bugün) ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen iller için Sağlık Bakanlığı kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.



Öte yandan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı erişim sıkıntısı yaşanıyor.

BUGÜN ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)