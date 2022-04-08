Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı (Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı)

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart Pazartesi tarihi itibariyle tamamlandı.

Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır." denildi.



Kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.



KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edildi.



https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekiyor.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7 NİSAN 2022 ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER



Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekildi, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.)