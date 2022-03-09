Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımının yapılmasının ardından gözler 10 bin işçi ve 10 bin sözleşmeli personel alımına çevrildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 18:23

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2022 yılında 30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.’ dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağı bildirildi.

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