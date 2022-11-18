Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yeni açıklama: 42 bin 500 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzları İŞKUR'a gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 85 bin personel alımı için düğmeye bastıklarını duyurmuştu. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımında kullanılacak kılavuzun hazırlık aşamasında olduğu bilgisini verdi.



﻿​SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.



KILAVUZ ÖSYM'DE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.