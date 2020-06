Sağlık Bakanlığı sektörlere göre yeni kuralları belirledi

Sağlık Bakanlığı'nca, corona virüs tedbirleri kapsamında her sektöre özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda oluşturulan afişler yayımlandı.



Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile iletilen afişler, kurum kuruluş ve iş yerlerinde kullanılabilecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; farklı sektörler için hazırlanan afişlerde, müşteri ve çalışanların uyması gereken kurallar yer aldı. Buna göre; semt pazarları ve pazar yerleri için hazırlanan afişte, pazar yerinde müşteri ve çalışan herkesin maske takmasının zorunlu olduğu, pazar esnafının bağırarak satış yapmaması gerektiği vurgulandı.



'BEKLEYEN MÜŞTERİ VE MİSAFİR BULUNDURULAMAZ'



Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan afişte, "Her müşteriye hizmet veren personelin adı kaydedilir. Günlük kayıtlar en az 7 gün boyunca muhafaza edilir. İçeride işlem yaptıran müşteri dışında, bekleyen müşteri ya da misafir bulundurulmaz. Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri verilmez. Yüz fırçası gibi yüzle temas eden ortak kullanım malzemeleri kullanılamaz. Müşterilere su dışında yiyecek ve içecek servisi yapılmaz. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar bulundurulmaz" ifadeleri yer aldı.



'8 METREKARE İÇİN BİR KİŞİ'



Market ve süpermarketlerde, iş yerinde bulunabilecek kişi sayısının sosyal mesafe kurallarına uymak kaydı ile her 8 metrekare için bir kişi olduğu belirtilerek, "İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır. İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanır. Müşteri ile 1 metreden daha yakın temas olasılığı varsa, personelin tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanması sağlanmalıdır" denildi.



'AYNI ANDA ÜÇ KİŞİDEN FAZLA MÜŞTERİ KABUL EDİLMEZ'



Ticari taksiler için hazırlanan afişte ise şoförlerin tıbbı maske ile çalışmasının zorunlu olduğu belirtilerek, "Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmez. Taksiye maskesiz müşteri alınamaz. Maske yolculuk boyunca takılı kalır. Ticari taksinin genel iç temizliği ve dezenfeksiyonu günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılır" ifadesi kullanıldı.



